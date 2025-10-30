Новосибирские депутаты одобрили повышение налога на продажу недвижимости

Решение планируют внедрить с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Заксобрание Новосибирской области одобрило изменение понижающего коэффициента при налогообложении доходов от продажи недвижимости. Соответствующее решение в первом чтении принято в ходе сессии в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято", - сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Законопроект призван исключить случаи уклонения от уплаты НДФЛ путем занижения в корыстных целях доходов от продажи имущества, срок владения которым менее пяти лет, сообщил в ходе сессии министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Сейчас, если доходы налогоплательщика от продажи недвижимости меньше, чем кадастровая стоимость объекта, умноженная на коэффициент 0,7, то доходы физлица от продажи этого объекта недвижимости принимаются равными кадастровой стоимости объекта, умноженной на понижающий коэффициент. Таким образом, если получаемая продавцом сумма меньше кадастровой стоимости, налог платится с 70% кадастровой стоимости. Предлагается увеличить этот коэффициент до 1. Решение планируют внедрить с 2026 года.