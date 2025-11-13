Котюков: маркетинговые стратегии необходимы для продвижения новой продукции

Глава Красноярского края Михаил Котюков и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетили мастерские и проектные студии креативного кластера "Квадрат", а также шоурум, где представлена продукция брендов края

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Маркетинговые стратегии необходимо учитывать при продвижение новой российской продукции. Об этом на конференции в Красноярске "Промдизайн в действии: итоги акселерационной программы "Промдиз-2025" сообщает пресс-служба губернатора края со ссылкой на главу края Михаила Котюкова.

Конференция проходила в рамках Российской креативной недели - Сибирь. Акселерационная программа направлена на развитие промышленного дизайна и его интеграцию в производственные процессы региона. В 2025 году участие в ней приняли 11 команд специалистов промышленных компаний, экспертов дизайн-бюро и студентов. Участники представили дизайнерские решения для новаторских продуктов современного рынка. В частности, были представлены, обновленные дизайнерскими командами, проекты - российского внедорожника, системы спутниковой связи, умный энергодом.

"На сибирской земле можно реализовать самые амбициозные планы и проекты. И здорово, что наши студенты работают с теми, кто уже многого добился, а мы точно сделаем все для того, чтобы идеи и наработки молодежи стали частью жизни. Необходимо не просто уметь выполнять технически, но и знать, как подать продукт красиво. Нельзя об этом думать в последнюю очередь - маркетинговые стратегии должны быть учтены. Мне нравятся те проекты, которые представлены на конференции. Мы готовы быть первыми потребителями, чтобы ребята, которые учатся креативным технологиям, понимали - в Красноярске есть заказчик, заинтересованный в дизайнерских наработках", - приводятся в сообщении слова Котюкова.

В свою очередь, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что были представлены "яркие, интересные подходы, необычные дизайнерские решения". Также Серышев и Котюков посетили мастерские и проектные студии креативного кластера "Квадрат", а также шоурум, где представлена продукция красноярских брендов - очки, украшения, сувениры коренных народов, керамику и экопродукты.

"Российская креативная неделя - Сибирь" - ключевое событие в сфере креативной экономики в Сибири. В пятый раз форум в Красноярске стал местом встречи ведущих экспертов федерального и макрорегионального уровня, креативных предпринимателей и управленческих команд субъектов для обсуждения и проектирования нового опыта и решений в эпоху креативной экономики. Форум проходит в Красноярске с 12 по 14 ноября.