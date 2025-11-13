Котюков: молодежь в студотрядах нарабатывает опыт работы в команде

Губернатор Красноярского края отметил, что растет интерес крупных компаний к работе с молодежью

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Молодые люди в Российских студенческих отрядах (РСО) нарабатывают опыт командной работы. Об этом на открытии Всероссийского слета студотрядов сообщил журналистам губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Для Красноярского края студотрядовское движение внесло неоценимый вклад - создавались новые производства, новые города. <…> Сегодня студенты в рамках студотрядовского движения, в первую очередь, нарабатывают опыт командной работы. Берутся за те задачи, которые за школьной партой не преподавались. Это позволяет формировать команду и вместе добиваться того, чего никто в одиночку никогда не сделал бы", - сказал Котюков.

Губернатор Красноярского края отметил, что сегодня растет интерес крупных компаний к работе с молодежью. "Мы видим, что идет соревнование крупнейших российских компаний: кто лучше работает со студентами, кто раньше введет программу профориентации. К кому с большей готовностью ребята будут устраиваться на работу после окончания обучения", - добавил Котюков.

По словам первого зампреда Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева, участники студенческого отряда могут пройти абсолютно бесплатное обучение по рабочим специальностям. "С 2021 года <…> уже отучились 156 тыс. ребят по более 220 профессиям. Самое главное, они все вышли на наши предприятия. Это сельское хозяйство, это оборонно-промышленный комплекс; это, конечно же, вожатые, проводники", - рассказал Киселев.

Торжественное открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового семестра, прошло в Красноярске в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум арена". В строительстве комплекса участвовали студотряды.

Открытие Всероссийского слета студотрядов в Красноярске © Виктория Мельникова/ ТАСС

О Всероссийском слете

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводят итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие проходит в Красноярске с 11 по 16 ноября. Участниками слета стали более 3 тысяч молодых людей из регионов России, среди участников представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.