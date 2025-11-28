В Новосибирской области представили первый отечественный двухъярусный автовоз

Он рассчитан на перевозку восьми автомобилей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Компания "Новосибарз" представила в Новосибирской области первую отечественную модель двухъярусного автовоза на восемь автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Представленный двухъярусный автовоз, разработанный совместно с ПАО "Северсталь", рассчитан на перевозку восьми автомобилей и полностью адаптирован к эксплуатационным условиям современной российской логистики. Он стал первой отечественной моделью такого класса, созданной с применением российских комплектующих и инженерных решений", - говорится в сообщении.

Также предприятие в партнерстве с "Северсталью" разработало российский кузов для карьерного самосвала Nhl (Китай) грузоподъемностью 120 тонн. Конструкция легче заграничного аналога и имеет повышенную прочность и увеличенный объем. Техника востребована на российских золотодобывающих предприятиях, и появление отечественного серийного кузова снизит зависимость от импортных поставок, отметили в правительстве.