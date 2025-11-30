Мужчину, напавшего на мэра Енисейска, арестовали на два месяца

Инцидент произошел во время визита к главе города Валерию Никольскому на личный прием

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Мужчину, напавшего на мэра города Енисейска в Красноярском крае Валерия Никольского, заключили под стражу до 26 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Мужчине, напавшему на мэра Енисейска Никольского, вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 января 2026 года", - сообщили в СК.

28 ноября местный житель пришел на личный прием к Никольскому. Глава города попросил его снять головной убор в помещении. После этого мужчина начал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и нанес ему удары кулаком по лицу. Мэр попал в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).