В Омске в 2,7 раза выросло число закрытых из-за ОРВИ на карантин классов

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Количество школьных классов, закрытых на карантин из-за ОРВИ, выросло в Омске за неделю со 113 до 304, или в 2,7 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города. Число закрытых детсадовских групп снизилось с 82 до 62.

"На 9 декабря 2025 года приостановлен образовательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ в 304 классах 73 школ и 62 группах 41 детского сада", - сказали в мэрии.

По состоянию на 2 декабря карантин был введен в 113 классах 39 школ и 82 группах 41 детского сада.

По данным Роспотребнадзора, в Омской области привито от гриппа более 1,1 млн человек, что составляет 94,2% от плана. Ведомство напомнило руководителям образовательных учреждений о необходимости проведения "утренних фильтров", своевременного отстранения детей и персонала с признаками инфекционных заболеваний, проветривания и дезинфекции помещений.