В Новосибирске проезд по новому мосту через Обь станет бесплатным

Движение будет бесплатным в течение 2026 года

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске, движение по которому планируется открыть до конца 2025 года, будет бесплатным в течение 2026 года. Это связано с работами по вводу транспортных развязок сооружения, сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции 2025 года губернатор региона Андрей Травников.

"<..> Техническая готовность для открытия движения <...> на правый берег на сегодняшний день обеспечена стопроцентно. Соответственно, думаю, что в ближайшие дни [движение по мосту] будет запущено. <...> Мы надеемся, что работы [по вводу транспортных развязок] будут выполнены в течение 2026 года", - сказал он, уточнив, что в это время проезд по мосту будет бесплатным.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект стоимостью более 44 млрд рублей включает создание транспортных развязок на берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. 26 декабря 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 7 млрд рублей на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов.