Самолет Екатеринбург - Горно-Алтайск приземлился в Омске по технической причине

Прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Самолет рейса Екатеринбург - Горно-Алтайск авиакомпании Red Wings по технической причине приземлился в аэропорту Омск-Центральный. Организована проверка, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Омской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, около 17:00 (14:00 мск) самолет "Сухой Суперджет - 100" совершил незапланированную посадку в аэропорту Омска. Пассажиры размещены в здании аэровокзала.

В пресс-службе авиакомпании сообщили ТАСС, что причиной незапланированной посадки стала индикация системы, контролирующей работу гидросистемы.

"Рейс Екатеринбург - Горно-Алтайск совершил незапланированную посадку в Омске. Экипаж авиалайнера авиакомпании Red Wings принял решение совершить посадку в аэропорту Омска из-за индикации системы, контролирующей работу гидросистемы", - пояснили в пресс-службе.

В Red Wings добавили, что авиакомпания предоставит пассажирам питание, напитки и разместит их в гостинице. "Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к причине задержки. Безопасность - абсолютный приоритет Red Wings", - отметили там.