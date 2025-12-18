Под Новосибирском построят завод по производству летательных аппаратов

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Завод по производству летательных аппаратов из полимерных композитных материалов планируют построить к 2028 году в районе аэродрома "Бердск-Центральный" под Новосибирском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Бердска Семен Лапицкий.

"Работа завода стартует в 2028 году. В производство войдут четыре типа летательных аппаратов, начиная от учебного и заканчивая пассажирским региональным на 24 пассажирских места", - сообщил Лапицкий. Он уточнил, что проект обсудили на совете по инвестиционной деятельности.

Лапицкий добавил, что проектом занимается Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина. Для реализации проекта уже определен участок. По прогнозу, при полной загрузке производства число рабочих мест на площадке достигнет 270 человек. Ожидается, что сумма налоговых поступлений в городской бюджет составит порядка 180 млн рублей ежегодно.

Аэродром "Бердск-Центральный" предоставлен в постоянное пользование СибНИА согласно распоряжению правительства РФ №2581р от 3 декабря 2016 года с закреплением имеющихся объектов недвижимости на праве оперативного управления.