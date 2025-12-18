В Строителе Белгородской области открылась школа креативных индустрий

Обучение будут проходить ученики 5 - 11-х классов

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. В Строителе Белгородской области открылась четвертая школа креативных индустрий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"118 школ креативных индустрий открыто в нашей стране. Я очень рад, что у нас [в Белгородской области] уже сейчас работают четыре [школы]", - сказал он в ходе открытия учебного заведения.

В открытии школы по видеосвязи приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Губернатор отметил, что в 2026 году в регионе появится еще одна школа креативных индустрий. По его словам, несмотря на оптимизацию регионального бюджета, в Белгородской области также появятся муниципальные школы креативных индустрий.

Как добавил Гладков в своем Telegram-канале, обучение на базе школ креативных индустрий будут проходить ученики 5 - 11-х классов по нескольким направлениям. "Дизайн", "Анимация и 3D-графика", "Интерактивные технологии VR/MR/AR", "Фотопроизводство" и "Видеопроизводство", "Электронная музыка", "Звукорежиссура и звуковой дизайн". Первый набор - 120 ребят", - написал губернатор.

По словам главы региона, власти договорились с компанией "Северсталь" о формировании непрерывной модели инженерного образования для подготовки будущих специалистов. Гладков подчеркнул, что стоит задача выстраивания пути от детского сада до предприятия. "Молодежь должна понимать, чем она будет заниматься, влюбляться в профессию", - отметил он.

Школы креативных индустрий сегодня также открылись в ДНР, Анапе и Омске. Как отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, к 2030 году планируется создать еще 250 таких школ.