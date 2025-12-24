В Кемеровской области снизилось число преступлений

Кроме того, количество аварий с жертвами уменьшилось на 25%

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Количество преступлений в Кемеровской области за 11 месяцев 2025 году снизилось на 12,5% относительно аналогичного показателя 2024 года. Также количество аварий с жертвами уменьшилось на 25%, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"Количество смертельных аварий уменьшилось на 25%. Динамика хорошая, но расслабляться нельзя. Обращаю внимание всех глав, подрядных организаций: важно усилить контроль за состоянием дорог, не допускать вблизи пешеходных переходов складирования снега, который закрывает обзор водителям и пешеходам. Проезжая часть и тротуары должны быть в нормативном состоянии. Снизилось на 4% и количество ДТП с детьми. В целом по правопорядку: уровень преступности снизился на 12,5%, количество тяжких преступлений снизилось на 18%, на 13% стало меньше IT-мошенничеств, почти на 16% уменьшилось число уличных преступлений, правонарушений в состоянии опьянения стало меньше почти на 20%", - написал Середюк.

В числе мер, которые влияют на безопасность дорожного движения, называется размещение комплексов фото- и видеофиксации нарушений вблизи пешеходных переходов. За год количество дорожных происшествий на этих участках сократилось на 13,4%. Кроме этого, с нарушителей взыскано около 1,5 млрд рублей. Для профилактики детского травматизма в Кузбассе проводится информационная кампания, включающая в себя безопасности на дорогах, викторины, флешмобы. Всего в образовательных организациях Кузбасса состоялись 2 180 мероприятий, в которых приняли участие более 116,5 тыс. детей и подростков.