Омский драмтеатр в 2026 году примет гастроли двух театров Казахстана

Свои постановки покажут Карагандинский русский драматический театр и Северо-казахстанский русский драматический театр

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 5 января. /ТАСС/. Карагандинский русский драматический театр и Северо-казахстанский русский драматический театр из Петропавловска представят свои постановки на гастролях в Омске, который в 2026 году избран культурной столицей России. Об этом сообщил ТАСС директор омской Драмы Виктор Лапухин.

"Для нас 2026 год - это год культурной столицы России. И к нам приедут два театра из Казахстана - это Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К. С. Станиславского и Северо-казахстанский областной русский драматический театр им. Николая Погодина из Петропавловска", - сообщил он.

Он напомнил, что 2026 год объявлен в России Годом единства народов в России. "А в Омской области, которая граничит с Казахстаном, проживает много казахов. Такие гастроли способствуют межнациональному общению", - считает директор театра.

В качестве примера он привел постановку о русском и казахском ученом и исследователе Чокане Валиханове, которую представлял в Омске петропавловский театр. "Был полный зал зрителей, артисты говорили и на русском, и на казахском языках", - рассказал Лапухин.

По его словам, карагандинский театр представит в июне три постановки. "По петропавловскому театру время гастролей будет определено позднее, скорее всего, это будет после летних отпусков", - рассказал директор омского театра. Какие постановки привезут казахстанские театры, станет известно позднее.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2026 году это звание получил Омск, в 2027 культурной столицей станет Челябинск.