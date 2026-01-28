В Кузбассе семье погибшего на СВО бойца вручили "Золотую Звезду" Героя России

Михаил Купов получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. "Золотую Звезду" Героя России вручили семье погибшего на СВО кузбассовца Михаила Купова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

"Вручили "Золотую Звезду" Героя России семье погибшего на СВО кузбассовца. Михаил Купов подписал контракт в 2024 году. Служил в ВДВ. В качестве командира группы наш земляк отправился на боевую задачу. В лесополосе бойцы наткнулись на опорный пункт противника - пятерых противников уничтожили, еще пятерых взяли в плен. Возвращаясь назад, группа попала под массированный обстрел ВСУ. Наш земляк закрыл собой боевого товарища и получил смертельное ранение", - написал Середюк.

Он добавил, что Купов показал истинный пример героизма.