Суд продлил арест трем подросткам, обвиняемым в нападении в школе в Улан-Удэ

"Ходатайства следователя по особо важным делам о продлении сроков содержания под стражей трем обвиняемым в совершении преступления в СОШ №5 удовлетворены. Поскольку обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении обвиняемых данной меры пресечения, не отпали и не изменились, срок содержания под стражей продлен на три месяца, то есть до 19 декабря", - сообщили в пресс-службе.

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд продлил на три месяца арест трем подросткам, обвиняемым в нападении, устроенном в январе в школе №5 в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховный суд Бурятии", - добавил представитель суда.

Все трое подростков были арестованы в январе, в марте суд продлил срок содержания их под стражей на два месяца, в июле - на четыре месяца, до 19 сентября. Ранее в суде поясняли, что продление срока содержания обвиняемых под стражей обусловлено "особой сложностью уголовного дела, а именно необходимостью выполнения большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений".

ЧП в школе произошло 19 января. Вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе №5, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность". Обвиняемыми по делу проходят 15-летний подросток, совершивший нападение, и два его предполагаемых соучастника 14 и 15 лет.

Пострадавшая во время происшествия учительница прошла реабилитацию и вышла на работу, дети также восстановились и приступили к учебе, кроме одной девочки, которая продолжает лечение.