Цивилев: Аман Тулеев станет ректором института, так как не может не работать

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Аман Тулеев, который возглавлял Кемеровскую область с 1997 года, а в апреле 2018 года ушел в отставку после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", с понедельника займет должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования в Кемерове. Об этом журналистам в пятницу сообщил избранный губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"В разговоре он [Тулеев] мне сказал, что не может без работы - больше всего ему подойдет должность ректора", - сказал Цивилев, добавив, что приказ о назначении Тулеева на эту должность уже подписан.

В апреле президент России принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. 3 апреля Тулееву, возглавлявшему список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы в кузбасский парламент в 2013 году, был вручен вакантный мандат одного из депутатов. 10 апреля он был избран председателем областного совета. В новый созыв облсовета, который был избран в ходе единого дня голосования 9 сентября, Тулеев не вошел, в выборах он не участвовал.

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования создан в 2002 году областным департаментом науки и профессионального образования. Институт нацелен на обучение по различным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.