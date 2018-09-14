В Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

ОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, затрудняющего проведение уборочных работ и грозящего значительными материальным потерям для аграриев, введен в пятницу на территории Омской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В августе 2018 года в большинстве районов Омской области количество осадков превысило норму, что привело к опасному природному явлению - переувлажнение почвы. Это обстоятельство затрудняет проведение уборочных работ, и как следствие, приводит к значительным материальным потерям и нарушению жизнеобеспечения населения. В связи с возникшими обстоятельствами и в целях снижения негативных последствий от опасных природных явлений распоряжением губернатора для территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что органами управления и силами территориальной подсистемы МЧС будет проводиться целый комплекс мероприятий по защите населения и территории Омской области, включая непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-экономических последствий.

По данным регионального Минсельхоза по состоянию на 13 сентября обмолочено только 12,2% посевов зерновых культур. В 2017 году этот показатель составлял 59,7% от плана.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектар, из которых около 2 миллиона гектаров отводится под зерновые. Из собранного в 2017 году в Омской области урожая зерна в 3,4 млн тонн почти 90% - продовольственного класса.