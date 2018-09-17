В Сибири суд признал виновными коммунальщиков в халатности, из-за которой погибли дети

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Колыванский районный суд Новосибирской области признал виновными экс-директора МУП "Коммунальное хозяйство" Андрея Терентьева и бывшего мастера предприятия Дениса Титенко в халатности, в результате которой в яме с водой погибли двое детей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба райсуда.

В поселке Колывань Новосибирской области 2 февраля 2018 года два брата шести и одиннадцати лет утонули в заполненной водой яме. Ее раскопали в ноябре 2017 года коммунальные службы, но не огородили. Директор "Коммунального хозяйства" Андрей Терентьев и мастер предприятия Денис Титенко были арестованы. Глава Колывани Алексей Дорофеев и руководитель Колыванского района Виктор Аверин ушли в отставку.

"По приговору Колыванского районного суда от 17 сентября 2018 Андрей Терентьев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"), и ему назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении <...>. Денис Титенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда.

Решением суда Терентьев и Титенко также лишены права занимать руководящие должности в течение 1 года.