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Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярске

По предварительным данным, с автобусом столкнулась иномарка, которая выехала на встречную полосу

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом во вторник в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД региона.

"ДТП произошло в районе микрорайона Песчанка. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом", - сообщил представитель ведомства.

Одному из пассажиров автобуса была оказана медицинская помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась. Водитель иномарки с переломами различной степени тяжести был госпитализирован.

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