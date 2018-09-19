Новый спикер иркутского Заксобрания рассчитывает на конструктивную работу с губернатором

ТАСС, 19 сентября. Бывший и.о. губернатора Иркутской области, представитель "Единой России" Сергей Сокол, избранный в среду председателем Законодательного собрания региона, рассчитывает на конструктивные отношения с губернатором, первым секретарем иркутского обкома КПРФ Сергеем Левченко. Об этом Сокол сообщил ТАСС.

"Мы намерены выстраивать конструктивные взаимоотношения со всеми политическими силами, в том числе с губернатором и правительством Иркутской области. Мы постараемся найти общий язык по большинству вопросов. Одна из главных задач, стоящих перед новым созывом Законодательного собрания, - это разработка и принятие совместно с правительством области программы социально-экономического развития региона. Необходимо четко понимать точки роста, векторы долгосрочного развития в различных сегментах экономики и социальной сферы", - сказал Сокол.

Выборы спикера Заксобрания Иркутской области прошли в среду на первом заседании нового созыва регионального парламента. Кандидатуру Сокола предложила "Единая Россия". В итоге его поддержали 23 из 45 депутатов, 21 парламентарий проголосовал за кандидата от КПРФ Ольгу Носенко.

Сергей Сокол родился в 1970 году в Севастополе, в 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. С 2002 года работал заместителем губернатора Красноярского края. В апреле 2008 года стал первым заместителем иркутского губернатора Игоря Есиповского, а когда глава региона погиб во время крушения вертолета, Сокол месяц исполнял его обязанности. Позднее он работал в госкорпорации "Ростех", в июле 2015 года был избран председателем совета директоров ОПК "Оборонпром", являлся советником гендиректора по развитию ГК "Ростех".

Заксобрание Иркутской области избирается по смешанной системе: 22 депутата проходят в парламент по одномандатным округам, а 23 - по партийным спискам. По итогам голосования, прошедшего в республике 9 сентября, в региональный парламент избраны 18 представителей КПРФ. Фракция "Единой России" составила 17 депутатов, ЛДПР - пять, "Справедливой России" и "Гражданской платформе" достались по три места в Законодательном собрании.