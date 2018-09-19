Александра Варфоломеева переизбрали сенатором от Бурятии, представляющим парламент региона

УЛАН-УДЭ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала Бурятии нового, шестого, созыва переизбрали сенатором, представляющим в Совете Федерации республиканский парламент, Александра Варфоломеева.
"Депутаты поддержали кандидатуру Александра Варфоломеева как представителя Народного Хурала Республики Бурятия в Совете Федерации", - сообщили в среду в пресс-службе парламента региона, уточнив, что в среду состоялась первая организационная сессия Народного Хурала шестого созыва.
53-летний Варфоломеев представляет парламент республики в верхней палате российского парламента с 2013 года. Полномочиями сенатора (вошел в состав комитета по конституционному законодательству и государственному строительству) он был наделен после работы депутатом Народного Хурала пятого созыва. Ранее он занимал должность директора филиала ВГТРК - ГТРК "Бурятия".
Выборы депутатов республиканского парламента Бурятии состоялись 9 сентября. По партийным спискам на первом месте с 41,1% голосов победу одержала партия "Единая Россия", на втором - КПРФ с 25,6%, на третьем - ЛДПР с 12,02%, четвертое место у "Справедливой России" - 9,49%. По одномандатным округам победу в 24 округах одержали представители "Единой России", еще в трех округах выиграли самовыдвиженцы, три мандата у кандидатов партии "Справедливая Россия", три - у кандидатов от КПРФ. Итоговая явка составила 37,7%.