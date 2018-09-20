Валентик: решать экологические проблемы Байкала нужно с учетом интересов территорий

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. При решении экологических проблем Байкала важно учитывать интересы близлежащих территорий - Бурятии и Иркутской области. Об этом заявил в четверг журналистам в кулуарах II Байкальского международного экологического водного форума (БМЭВФ) заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Глава ведомства напомнил, что в настоящее время в правительстве РФ завершается разработка национального проекта "Экология", порученная президентом в рамках майских указов. Одновременно министерства ведут работу над новой версией федеральной целевой программы (ФЦП) по охране озера Байкал.

"Вопрос экологии приоритизирован, но экологическая система не существует обособленно: по берегам Байкала сформировались традиционные населенные пункты, там работают предприятия, живут люди, существуют особо охраняемые природные территории, развивается туризм, осуществляется сброс промышленными предприятиями, сельхозпроизводителями <...> Безусловно, проекты [нацпроект и ФЦП] необходимо наполнить теми мероприятиями, которые действительно будут подпитаны проблематикой с земли, с территорий", - сказал Валентик.

По его словам, вокруг уникального озера, акватория которого входит в границы Иркутской области и Бурятии, группируются интересы двух регионов, а также различных общественных организаций. "При наличии сложных и разных особенностей Байкала очень важно вести постоянный диалог, как сбалансировать все интересы, противоречащие, на первый взгляд, направления", - резюмировал Валентик.

II Байкальский международный экологический водный форум проходит в Иркутске 20-21 сентября. В течение двух дней более 1 тыс. его участников обсудят применение эффективных решений, направленных на сохранение озера Байкал и Байкальской природной территории. Организатором мероприятия выступает правительство Иркутской области, девиз форума "Байкал - источник жизни".