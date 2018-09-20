Суд рассмотрит дело супруги бывшего губернатора Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело супруги бывшего губернатора Новосибирской области Натальи Юрченко, которая не уведомляла федеральную миграционную службу России (ФМС) о наличии у нее вида жительства в Австрии, передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Новосибирска, рассказали ТАСС в четверг в суде.

По версии следствия, в ноябре 2014 года Наталья Юрченко получила в австрийском городе Клагенфурте вид на жительство сроком действия с ноября 2014 по ноябрь 2017 года, однако не уведомила об этом ФМС России. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве").

"Уголовное дело [Натальи Юрченко] поступило к мировому судье Усольцеву Егору. В данный момент решается вопрос о принятии мировым судьей делопроизводства", - сказал собеседник агентства.

В отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, отправленного президентом РФ в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, расследовались два уголовных дела, одно из которых было прекращено в феврале 2017 года в связи с отсутствием состава преступления, а по другому уголовному делу в октябре того же года суд первой инстанции признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска и приговорил его к трем годам заключения условно.