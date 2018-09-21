Омского экс-министра приговорили к 4,5 года колонии за превышение должностных полномочий

ОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова к 4,5 года колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ. Своими действиями чиновник нанес ущерб бюджету на сумму около 1 млрд рублей.

"Собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову. Он признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия"). Приговором суда Меренкову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2008 - 2012 годах Меренков, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации города, совместно с Юрием Гамбургом, занимавшим в то время должность директора департамента имущественных отношений администрации Омска, совершил ряд незаконных действий, направленных на предоставление в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участка общей площадью 5,5 га и коммерческой организации ООО "Крона" один земельный участок площадью более 21 га под огороды. При этом был умышленно противозаконно изменен вид землепользования отчуждаемых объектов недвижимости, которые фактически находились в зоне жилой застройки.

Впоследствии данные земельные участки были реализованы под строительство индивидуальных коттеджей. В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 млн рублей. Также Меренков во время исполнения обязанностей директора департамента имущественных отношений администрации города, явно превышая свои полномочия, аналогичным способом передал в собственность граждан еще 2 земельных участка, причинив ущерб на 10 млн рублей.

Кроме того, с 2009 года по 2012 год Меренков не принимал мер по повышению размера арендной платы за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства Омска, переданного департаментом в аренду ОАО "ОмскВодоканал". В результате муниципальному бюджету был причинен крупный ущерб в размере около 884 млн рублей.

В марте 2014 года Меренков скрылся от органов предварительного следствия, сбежав из лечебного учреждения в Москве, где находился на стационарном лечении, и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2016 года экс-чиновник пришел в правоохранительные органы. Своей вины в ходе следствия и в суде он не признал.