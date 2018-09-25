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На участке Транссиба в Забайкалье остановили движение после схода грузовых вагонов

По предварительной информации, с рельсов сошли 15 вагонов, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Движение на перегоне Куэнга - Приисковая Транссибирской магистрали в Забайкальском крае приостановлено во вторник после схода с рельсов вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"В 19:24 местного времени (13:24 мск) на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 15 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово. Туда также выехала комиссия ЗабЖД. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД создан оперативный штаб.

Причины происшествия устанавливаются. Возможны задержки пассажирских поездов.

По факту схода с рельсов вагонов назначена доследственная проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По данному факту назначена проверка, следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

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РоссияЗабайкальский край
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