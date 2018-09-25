ФРП РФ рассчитывает привлечь томские IT-компании в программы фонда

ТОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Томские IT-компании должны активнее участвовать в программах Фонда развития промышленности (ФРП) и реализовывать проекты по внедрению инноваций на производстве. Об этом сообщил журналистам во вторник директор ФРП Роман Петруца на прошедшем в Томске семинаре для предпринимателей.

"В Томской области не такое большое количество заявок, которое соответствует потенциалу региона. Учитывая большое количество IT-компаний в Томской области, многие предприятия региона могут быть потенциальными исполнителями проектов [фонда], нацеленных на внедрение новых технологических решений", - сказал Петруца.

По его словам, на данный момент ФРЦ профинансировал два проекта из Томской области - это производство режущего инструмента для станкостроения и производство кабелей. "Моя задача из первых уст рассказать о возможностях инструментов фонда. Я надеюсь, что по возвращению, через некоторое время я увижу в нашем портфеле достаточное количество новых проектов от вашего региона", - отметил он.

Заместитель губернатора по промышленности Игорь Шатурный сообщил, что созданному региональному ФПР из бюджета Томской области выделено 50 млн рублей. В свою очередь заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов добавил, что для региона в приоритете направления, связанные с обрабатывающей промышленностью.

"Здесь мы видим положительную динамику в виде ежегодных объемов производства, видим потребность модернизации производства и развития рынка. <...> Регион участвует в софинансировании, также хотим подключить те механизмы поддержки, которые есть в виде налоговых льгот, применить в комплексе для компаний. И одна из задач для нашего регионального фонда [развития промышленности] и наших институтов развития - максимально сделать программы поддержки понятными для предприятий и помогать нашим компаниям грамотно представлять результаты работы", - сказал Антонов.

Федеральный ФРП основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.