Еще три пассажирских поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Забайкалье

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Число пассажирских поездов дальнего следования, задержанных из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), увеличилось до семи, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗабЖД.

Ранее сообщалось о задержке пассажирских поездов дальнего следования №7 Владивосток - Новосибирск, №391 Благовещенск - Чита, №99 Владивосток - Москва и №100 Москва - Владивосток. Кроме того, была задержана электричка Шилка - Чернышевск, пассажиров которой пересадили в автобус.

"Также задерживаются пассажирские поезда №208 Новокузнецк - Владивосток, №2 Москва - Владивосток и №77 Нерюнгри - Новосибирск", - сказали в пресс-службе. Для пассажиров задержанных поездов дальнего следования организовано питание.

Во вторник в 19:24 местного времени (13:24 мск) на перегоне Куэнга - Приисковая Транссибирской магистрали произошел сход 15 вагонов грузового поезда, в результате чего движение по перегону было приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД создан оперативный штаб.

По факту схода с рельсов вагонов назначена доследственная проверка.