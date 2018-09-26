В Новосибирской области появятся специальные культурные программы для пожилых людей

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Новосибирской области приступит с начала 2019 года к формированию специальных культурных программ для людей пожилого возраста. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио министра культуры региона Игорь Решетников.

"У нас есть майский указ президента, и один из параметров - доступность культурных благ для всех слоев населения. Мы опираемся на это, и уже с начала 2019 года мы будем делать мероприятия для людей пенсионного возраста", - сказал Решетников.

В качестве примера он привел новосибирские театры: уже сейчас они в преддверии декады пожилых людей, которая пройдет с 1 по 10 октября, выбрали спектакли, ориентированные на старшее поколение, и будут предоставлять на них скидку в 50%. "Театры выбрали не все спектакли, а те, которые интересны для людей пожилого возраста - про любовь, про дружбу, про жизнь", - отметил Решетников.

Помимо спектаклей в программы мероприятий войдут выставки, мероприятия в домах культуры и библиотеках.