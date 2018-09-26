Кемеровская область получит 4 млрд рублей на развитие туризма

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей будут выделены Кемеровской области по федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)". Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области в среду.

Такая договоренность достигнута на встрече в Москве и.о. заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Михаила Бостанджогло и руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. "По итогам встречи была достигнута договоренность о включении заявки Кемеровской области при обеспечении финансирования в новую федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)". Средства федерального бюджета составят более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках программы запланировано строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция участка автомобильной дороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, строительство подъездной дороги к новому сектору Б туркомплекса "Шерегеш" - одного из самых популярных в РФ горнолыжных курортов.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области, за сезон туркомплекс посещает около 1 млн туристов. В августе в Кемерове вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец во время рабочей поездки в Кузбасс сообщала, что правительство РФ планирует поддержать создание необходимой инфраструктуры в Шерегеше.