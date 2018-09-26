Ректор опорного университета на Алтае сложил полномочия и стал президентом вуза

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Ректор единственного в Алтайского крае опорного Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Землюков сложил с себя полномочия, несмотря на то, что ранее его контракт был продлен до 2021 года. Землюкова избрали президентом вуза, сообщили в среду в пресс-службе АлтГУ.

"В должности ректора Сергей Валентинович мог находиться до 2021 года. С федеральными структурами обсуждался вопрос о сроке продления и заключении нового контракта. Землюков пришел к мнению, что в данный момент необходимо выводить на позиции ректора нового молодого представителя вуза. Решением ученого совета АлтГУ 25 сентября Землюков избран президентом вуза, временно исполняющим обязанности ректора назначен директор офиса проектного управления Сергей Бочаров", - сообщили в вузе.

С 26 сентября 2018 врио ректора приступил к обязанностям. Сроки и процедура выборов ректора университета будут определены приказом Министерства образования и науки РФ. До утверждения в должности президента АлтГУ Сергей Землюков перешел на должность профессора кафедры уголовного права и криминологии. Работа всех университетских структур в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

АлтГУ начал работу в 1973 году, в 2017 году получил статус опорного вуза. В университете обучают по 84 специальностям, 57 магистрским программам. В составе вуза три НИИ, лаборатории, в том числе совместные с РАН, действуют четыре филиала вуза в городах края.

Сергей Землюков, ушедший с должности ректора, руководил вузом с 2011 года. До этого Землюков с 2000 года был депутатом регионального Заксобрания, с 2005 года - зампредседателя Заксобрания. Окончил юридический факультет, профессор кафедры уголовного права и криминологии, профессор.