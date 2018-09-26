В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение полностью восстановлено на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), где во вторник с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЗабЖД.
"В 18:23 местного времени (12:23 мск) движение поездов на перегоне Куэнга - Приисковая полностью восстановлено. <...> Диспетчерским аппаратом предпринимаются действия по вводу в нормативный график задержанных поездов", - сказали в пресс-службе.
Во вторник в 19:24 местного времени (13:24 мск) на перегоне Куэнга - Приисковая Транссибирской магистрали сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда, и движение по перегону было приостановлено. Это привело к задержке семи пассажирских поездов дальнего следования и одной электрички. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет. В среду в 13:57 местного времени (07:57 мск) движение на участке удалось частично восстановить.
СК и транспортная прокуратура начали проверки по факту происшествия.