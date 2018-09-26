Мэр Минусинска ушел в отставку

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Городской совет Минусинска, крупнейшего города на юге Красноярского края, утвердил отставку мэра Дмитрия Меркулова. Об этом в среду сообщила пресс-служба городской администрации.

"Депутаты городского Совета единогласно приняли отставку Дмитрия Меркулова и утвердили в качестве исполняющего полномочия главы города Виктора Борисовича Носкова, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации по оперативному управлению", - сообщили в пресс-службе.

Меркулов рассказал ТАСС, что одной из причин его решения об уходе с поста главы Минусинска стал результат голосования горожан на выборах губернатора Красноярского края 9 сентября. В Минусинске за Александра Усса проголосовали 54% избирателей.

"Один из низких результатов в крае, с учетом того, сколько положительных перемен в Минусинске происходит благодаря вниманию губернатора Красноярского края. Получается, что каждый второй, который пришел на выборы, не поддержал его. Я это воспринимаю, в первую очередь, на свой счет, и у меня нет права смотреть в глаза своему руководителю", - сказал Меркулов, который был главой города с 2015 года.

Александр Усс победил на выборах губернатора Красноярского края с 60,19% голосов избирателей.

По словам Меркулова, покинув пост мэра, он будет заниматься семьей и выполнять обязанности секретаря Минусинского отделения партии" Единая Россия".