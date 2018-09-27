В Красноярске изъяли более 15 тыс. литров нелегального алкоголя

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. литров нелегального алкоголя изъяли полицейские в Красноярске. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" изъяли из незаконного оборота более 15 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Оперативники выявили два склада, где производился и хранился алкоголь, и девять торговых точек, где он продавался. Задержан подозреваемый в производстве нелегального алкоголя, возбуждено уголовного дело.