Спикер иркутского Заксобрания рассчитывает на увеличение федеральной помощи региону

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Избранный на прошлой неделе председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол намерен обратиться к федеральным властям для увеличения объемов помощи региону. Об этом Сокол сообщил в четверг ТАСС.

"Очень важно установить такие взаимоотношения с федерацией, чтобы, помимо нашего участия в государственных программах, область получала и федеральные инвестиции [за рамками госпрограмм]", - сказал Сокол.

Он отметил, что эти деньги должны направляться на развитие инфраструктуры и экономики региона.

По словам Сокола, в ближайшее время он намерен встретиться с министрами и главами федеральных ведомств. Предварительно он попросил их подумать и посоветовать, какие неиспользованные возможности для участия в госпрограммах Иркутская область могла бы взять в работу и какие преференции может получить с учетом специфики экономики.

"[Нужны рекомендации по поводу того,] какие пилотные проекты мы можем в регионе запустить, какие новые управленческие федеральные технологии применить. Мы вполне в состоянии это сделать, мы не дотационный субъект. В Сибирском федеральном округе Иркутская область входит в тройку самых мощных регионов. Поэтому повестка федеральная в нашей работе присутствует", - отметил спикер Заксобрания.

19 сентября Сергей Сокол был избран председателем Заксобрания Иркутской области, в которое баллотировался по спискам "Единой России", при этом большинство мандатов в парламенте получили кандидаты КПРФ. Сокол сменил на посту спикера-единоросса Сергея Брилку. В 2008-2009 годах Сокол был первым заместителем, затем исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. После работал на руководящих постах в структурах "Ростеха", возглавлял корпорацию "Оборонпром".