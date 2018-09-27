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Бобр оставил без света 1,5 тыс. человек в Алтайском крае

Животное повалило дерево на ЛЭП, энергетики оперативно восстановили электроснабжение домов
© AP Photo/Manuel Valdes

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Полторы тысячи жителей Солтонского района Алтайского края в четверг остались без света из-за бобра, который повалил дерево на ЛЭП. Энергетики оперативно восстановили энергоснабжение домов, сообщили в четверг в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") - "Алтайэнерго".

"Специалисты оперативно вернули свет в дома жителей Солтонского района... Бобр свалил дерево на ЛЭП из-за пределов ее охранной зоны. Животное нарушило энергоснабжение домов 1,5 тыс. человек", - уточнили энергетики.

В пресс-службе отметили, что это уже не первый случай, когда бобры создают проблемы энергетикам - несколько лет назад эти животные обесточили поселок Бобровка.

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