Бобр оставил без света 1,5 тыс. человек в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Полторы тысячи жителей Солтонского района Алтайского края в четверг остались без света из-за бобра, который повалил дерево на ЛЭП. Энергетики оперативно восстановили энергоснабжение домов, сообщили в четверг в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") - "Алтайэнерго".
"Специалисты оперативно вернули свет в дома жителей Солтонского района... Бобр свалил дерево на ЛЭП из-за пределов ее охранной зоны. Животное нарушило энергоснабжение домов 1,5 тыс. человек", - уточнили энергетики.
В пресс-службе отметили, что это уже не первый случай, когда бобры создают проблемы энергетикам - несколько лет назад эти животные обесточили поселок Бобровка.