Новый резидент ОЭЗ "Байкальская гавань" построит в Бурятии гостиницу за 0,5 млрд руб

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Новый резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" построит в Бурятии гостиничный комплекс стоимостью более 500 млн рублей. Об этом сообщила в четверг на заседании Совета по туризму при главе республики министр туризма Мария Бадмацыренова.
"Принято решение по включению нового резидента ОЭЗ, который будет строить круглогодичный гостиничный комплекс на участке "Пески". Предполагаемая сумма инвестиций по проекту - более 500 млн рублей. Резидент планирует освоить их до 2021 года", - сказала министр.
В пресс-службе правительства Бурятии уточнили, что решение поддержать проект по строительству гостиничного комплекса на участке "Пески" принято на заседании экспертного совета ОЭЗ "Байкальская гавань". "Компания "Солнечный Берег" намерена построить семиэтажную гостиницу со 120 комфортабельными номерами и конференц-залом, ресторан, кафе, СПА-центр с бассейном, спортзал. Будут работать пункты проката спортинвентаря", - отметили в пресс-службе.
Реализацию проекта резидент планирует в три этапа, запуск комплекса намечен на 2021 год. К разработке проектно-сметной документации инвестор готов приступить осенью этого года. "Объем инвестиций составит 500,7 млн руб. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджеты разных уровней к 2028 году ожидается более 11 млн рублей", - добавили в пресс-службе.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что правительство республики расторгает договорные отношения со всеми резидентами (на конец 2017 года их было 12 - прим. ТАСС), так как ни один из них не выполнил условия соглашений об инвестиционной деятельности. Он также отметил, что есть компании, изъявляющие желание реализовать проекты на территории "Байкальской гавани".
ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике.