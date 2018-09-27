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Кандидат от "Справедливой России" в главы Хакасии сформировал штаб

Андрей Филягин, попавший во второй тур выборов после того, как действующий руководитель региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру, сообщил, что рассчитывает на победу

ТАСС, 27 сентября. Кандидат от партии "Справедливая Россия", бизнесмен Андрей Филягин, попавший во второй тур выборов главы Хакасии после того, как действующий руководитель региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру, сформировал свой избирательный штаб и рассчитывает на победу на выборах.

"Штаб сформирован. Результат может быть один - победа", - сказал Филягин в четверг ТАСС.

По его словам, победить он может за счет, того что его оппонент Валентин Коновалов (КПРФ) был ориентирован на протестный электорат, а также за счет большего опыта и возраста. Коновалову - 30 лет, Филягину - 51 год.

Зимин снял свою кандидатуру 21 сентября, за два дня до второго тура выборов. 22 сентября республиканский избирком получил согласие от Филягина, занявшего третье место, на участие в выборах и перенес дату голосования с 23 сентября на 7 октября. Тогда Филягин заявлял ТАСС, что может не успеть сформировать штаб и открыть избирательный фонд.

Теги
Зимин, Виктор МихайловичРоссияХакасия
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