Иркутское Заксобрание инициирует увеличение помощи муниципалитетам из бюджета региона

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области инициирует пересмотр межбюджетных отношений в пользу муниципалитетов, чтобы направить дополнительные средства на их инфраструктурное и экономическое развитие. Об этом сообщил журналистам в четверг спикер Заксобрания Сергей Сокол.

"Все территории имеют общие проблемы, решению которых мешает бюджетный дефицит. Но особенно необходимо финансово поощрять те муниципалитеты, которые обеспечивают значительную часть поступлений в областной бюджет. В основном это территории, где работают ресурсодобывающие компании. Район, который много дает области, но ничего обратно не получает, демотивирован с точки зрения своего развития", - сказал Сокол.

Он отметил, что межбюджетные отношения между областной и муниципальной властью требуют серьезных изменений. Необходимо менять регулярность перечисления денег, а также объем перечислений.

"Муниципальные органы власти должны быть уверены, что в срок получат все то, что зафиксировано в договоренностях, и главы не будут извиваться, как уж на сковородке, без вовремя полученных средств. <…>Поэтому с корректировкой бюджета мы точно затягивать не будем, как только все документы будут готовы, чтобы этот процесс запустить, мы сразу к этому приступим", - добавил спикер.

По информации правительства Иркутской области, трансферты муниципалитетам из регионального бюджета в 2017 году составили почти 48 млрд рублей. При формировании бюджета на 2018 год в него закладывалась сопоставимая сумма. При принятии бюджета на 2018 года доходная часть утверждалась в размере 126,8 млрд рублей, на октябрьской сессии Заксобрания ее планируется откорректировать и утвердить в сумме 149,6 млрд рублей.