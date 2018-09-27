Бурятия получит в 2019 г. из федерального бюджета 200 млн руб. на проекты развития туризма

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Бурятия получит в 2019 году 200 млн рублей для реализации проектов по Федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма", рассчитанной на 2019-2025гг. На федеральные средства начнется строительство автодороги до озера Щучье в Селенгинском районе и объектов электроснабжения в историческом центре Улан-Удэ, сообщила в четверг министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

"Бурятия вошла в новый этап федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма" на 2019 - 2025 годы единым кластером "Бурятия на Великом чайном пути" с субкластерами в Селенгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ. На 2019 год подтвержден лимит из федерального бюджета в объеме 200 млн рублей, средства пойдут на строительство дороги до озера Щучье и объектов электроснабжения в историческом центре Улан-Удэ", - сообщила Бадмацыренова, выступая на заседании Совета по туризму при главе Бурятии.

Ранее сообщалось, что проект "Бурятия на Великом чайном пути" включит субтуркластер - Улан-Удэ, как исторический центр республики с возможностями активного, детского, семейного отдыха. В Селенгинском районе ядром субкластера будет популярное из-за близости к Улан-Удэ озеро Щучье, там планируется расширить бурятские этнокомплексы, кумысолечебницы. В приграничном, рядом с Монголией, Кяхтинском районе планируется развивать автотуристский кластер и сервис для кемпингов, центром субтуркластера в Тарбагатайском районе станет этнический старообрядческий комплекс.

В Бурятии в период реализации предыдущей ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", рассчитанного на 2011-2018 гг., реализовывались четыре инвестпроекта: автотуристские кластеры "Кяхта", "Байкальский", "Тункинская долина" и туристско-рекреационный кластер "Подлеморье", который в 2016 году был признан Ростуризмом одним из наиболее успешных по показателям освоения капитальных вложений. На территории этих кластеров за время реализации ФЦП за счет федеральных средств было построено порядка 40 объектов инфраструктуры. Инвесторы создали дополнительно более 2 тыс. мест для размещения гостей, было привлечено около 3 млрд рублей частных инвестиций.