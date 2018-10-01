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В Иркутской области под колеса поезда попали двое детей

Один из них погиб, второго в крайне тяжелом состоянии госпитализировали

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Два ребенка попали под поезд в понедельник в городе Братск (Иркутская область), один из них скончался, второй в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"Поступил вызов, бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Один пострадавший ребенок скончался на месте происшествия, второй находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - сообщила сотрудница пресс-службы.

Информацией о возрасте детей в Минздраве пока не располагают. Обстоятельства происшествия выясняются. ЧП произошло около 09:00 мск на железнодорожном мосту.

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