В Иркутской области под колеса поезда попали двое детей

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Два ребенка попали под поезд в понедельник в городе Братск (Иркутская область), один из них скончался, второй в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"Поступил вызов, бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Один пострадавший ребенок скончался на месте происшествия, второй находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - сообщила сотрудница пресс-службы.

Информацией о возрасте детей в Минздраве пока не располагают. Обстоятельства происшествия выясняются. ЧП произошло около 09:00 мск на железнодорожном мосту.