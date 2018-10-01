Уголовное дело возбуждено по факту наезда поезда на детей в Иркутской области

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту наезда поезда на детей в Братске (Иркутская область). Об этом в понедельник ТАСС сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что поезд наехал на двух детей на железнодорожном мосту. Один ребенок погиб, второй в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказали в управлении.

Там сообщили, что дети попали под одиночный локомотив. Он подавал звуковые сигналы, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на детей не удалось. Возраст несовершеннолетних в ведомстве не уточнили, сославшись на отсутствие такой информации и необходимость выяснить все обстоятельства произошедшего.