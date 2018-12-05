Сноубордистка Заварзина спустится с факелом Универсиады в парке "Горский" Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду, посол Универсиады-2019 Алена Заварзина спустится с факелом по одной из трасс сноуборд-парка Новосибирска в рамках эстафеты огня зимней Универсиады-2019, сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов.
"Ожидаются зрелищные этапы. В сноуборд-парке "Горский" бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина на сноуборде спустится с факелом по маршруту одной из трасс. А наверх факел будет поднимет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Сальников - коньковым ходом, на лыжах", - сказал Ахапов.
Эстафета огня в Новосибирске пройдет 11 декабря. Участок, который преодолеет Заварзина, является одним из самых длинных этапов новосибирской эстафеты, его протяженность - 175 метров. В 2013 году член сборной России по сноуборду Даниил Дильман также спустился с олимпийским факелом Сочи-2014 в "Горском".
Подъемом факела завершится первый этап эстафеты в Новосибирске, второй пройдет на другом берегу Оби. Эстафета в городе впервые проводится в два этапа. Общая протяженность маршрута - 2,6 км. Задействовано 20 факелоносцев, в числе которых чемпион универсиады 2003 года по плаванию Сергей Герасимов и победитель летней Универсиады-2015 по легкой атлетике Игорь Максимов.
Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. Всего в маршруте российского этапа эстафеты задействовано 30 городов. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.