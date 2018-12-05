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Три проекта общей стоимостью 700 млн руб. войдут в первую ТОСЭР в Новосибирской области

Уточняется, что это производство оборудования для пищевой промышленности, предприятие по изготовлению топливных брикетов и завод по производству емкостей

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Три инвестиционных проекта, включая производство оборудования для пищевой промышленности, предприятие по изготовлению топливных брикетов и строительство завода по производству емкостей, войдут в первую территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в поселке Линево в Новосибирской области. Проекты, общей стоимостью свыше 700 млн. рублей, были одобрены в среду на заседании инвестиционного совета в правительстве региона, сообщил губернатор области Андрей Травников.

Поселок Линево, в котором проживают почти 19 тыс. человек, стал первым в Новосибирской области поселением, которое получило статус территории опережающего развития в марте 2018 года указом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

"Есть предложение поддержать этот проект, то есть принять такое же решение, как и по двум предыдущим проектам, и подготовить соглашения для реализации деятельности на территории ТОСЭР", - сказал Травников.

Как сообщили в ходе инвестиционного совета, на территории ТОСЭР в Новосибирской области свое производство планирует запустить компания "Беркут", которая занимается изготовлением емкостей из нержавеющей стали, выпуская 70 тыс. единиц своей продукции в год. За пять лет объем инвестиций в проект должен составить 100 млн рублей. Другим проектом станет открытие завода стоимостью 400 млн рублей компании "Сибтехарм", где будут производить оборудование для молочной, пивоваренной и ликеро-водочной промышленности. Третий проект предполагает открытие производства топливных брикетов из угольных шламов (отходов), которое потребует 244 млн рублей инвестиций.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18,5 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Кроме того, Новосибирская область ждет решения по присвоению статуса ТОР еще одному населенному пункту - это поселок Горный в Тогучинском районе области. Его население составляет более 9 тыс. человек, градообразующим предприятием является Горновский завод спецжелезобетона.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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