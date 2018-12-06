На Алтае возбудили дело после падения качели на ребенка в Рубцовске

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг после того, как 11-летняя девочка в алтайском Рубцовске сломала обе ноги, упав с качели. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК по Алтайскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по итогам проверки по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно экспертизе, потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью", - пояснили ТАСС в ведомстве.
По данным следствия, осенью 2017 года в рамках муниципального контракта была обустроена детская игровая площадка и установлен игровой комплекс во дворе одного из жилых домов в Рубцовске. В октябре 2018 года 11-летняя девочка качалась здесь на качелях, металлическая перекладина сорвалась вниз и конструкция упала на бок. Качели придавили девочке ноги - она получили перелом обеих голеней.