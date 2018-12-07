Водитель погрузчика в Кузбассе во время уборки снега задавил насмерть ребенка

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель погрузчика в Междуреченске Кемеровской области во время уборки снега наехал на 7-летнюю девочку, катавшуюся на горке. Ребенок погиб, возбуждено дело, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону в пятницу.

"Предварительно установлено, что водитель погрузчика производил работы по уборке снега на площади перед Домом культуры, где стоит горка. Мужчина, не убедившись в безопасности маневра, стал сдавать назад, в этот момент девочка скатилась с горки и попала под заднее колесо спецтехники. В окно кабины водитель увидел произошедшее и остановился", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

"Водитель погрузчика доставлен в медицинское упреждение для освидетельствования на предмет наличия или отсутствия опьянения. В ближайшее время следствием будет установлено, какой организации принадлежит погрузчик, а также были ли соблюдены меры техники безопасности при проведении данных работ", - отмечается в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании водителю погрузчика меры пресечения.