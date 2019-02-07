Севший в Абакане из-за непогоды чартер NordStar вылетел в Новосибирск

ТАСС, 7 февраля. Чартерный рейс авиакомпании NordStar, следовавший с китайского острова Хайнань и совершивший вынужденную посадку в Абакане (Хакасия) из-за сложных метеоусловий, вылетел по месту назначения в Новосибирск. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее сообщалось, что самолет из-за сильного встречного ветра сел на дополнительную дозаправку в Абакане. В ходе послеполетного осмотра была выявлена техническая неисправность.

"Самолет вылетел в 19:24 (15:24 мск)", - сказала Горбунова, добавив, что замена неисправного узла произведена. На борту самолета находятся 163 пассажира, в том числе 13 детей.