По факту гибели горняка на шахте в Кузбассе возбуждено уголовное дело

ТАСС, 8 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту гибели горняка на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону на официальном сайте ведомства.

По данным Минэнерго РФ, в пятницу утром произошел выброс метана, который привел к обвалу породы. В шахте находились 190 рабочих, десять из них - в районе ЧП. Один человек погиб.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что сейчас врачи осматривают пострадавших - поднятых на поверхность горняков. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти горняка.