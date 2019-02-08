Порядка 2,4 млрд рублей требуется на полное обновление терминала аэропорта Барнаул

БАРНАУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Реконструкция терминала аэропорта Барнаул им. Г. С. Титова обойдется, по предварительным оценкам, в 2,4 млрд рублей. Сейчас власти региона ведут переговоры со вторым собственником объекта - компанией "Новапорт", сообщил журналистам в пятницу гендиректор АО "Авиапредприятие "Алтай" Виталий Архипенко.

Аэропорт был построен в 1965 году. Собственники "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, - администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%. Ранее рассматривался вариант строительства нового международного терминала стоимостью около 700 млн рублей. Позже было решено, что более целесообразно реконструировать имеющееся здание под международный терминал, а рядом построить пристройку-терминал размером 8 тыс. кв. метров для российских рейсов.

"Вопрос финансирования решает, конечно, собственник. Ориентировочно цена вопроса <…> примерно 2,7 млрд рублей. "Новапорт" реализовал много инвестпроектов в других аэропортах, с учетом этого такая стоимость и рассчитана. Но <…> есть возможность снижения стоимости [за счет местных материалов, местных подрядных работ] на 300 млн рублей - ориентируемся пока на 2,4 млрд рублей", - сказал Архипенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Как пояснил журналистам министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, вопрос может решиться весной 2019 года. "Проводили (со вторым собственником переговоры - прим. ТАСС), <...> мы [будем определяться], на каких условиях будем заключать инвестиционное соглашение, на каких условиях мы в него как два собственника входим. Есть заинтересованность и у них, и у нас, но вопрос этот очень длительный, сложный. Я думаю, что потенциально вопрос <...> решится весной, хотя бы в рамках предварительного соглашения, с разработкой дорожной карты, и в втором квартале [мы его закроем]", - заявил Дементьев.

По его словам, если работы будут идти по графику, уже в этом году удастся начать проектирование площадки, которое займет год, от 3 до до 3,5 лет уйдет на строительство. Предполагается, что реконструкция и строительство могут быть завершены к 2025 году. Министр также пояснил, что в рамках готовящегося инвестсоглашения вероятна дополнительная эмиссия акций. "Тут может быть два решения: либо это будет дополнительная эмиссия со стороны двух учредителей, либо это будет эмиссия со стороны одного акционера, чтобы охватить больше", - отметил министр.

Архипенко заявил, что после реконструкции пассажиропоток аэропорта может увеличиться в среднем на 6-10%. В 2018 году аэропорт обслужил порядка 500 тыс.человек, "Авиапредприятие "Алтай" заняло третье место на российском конкурсе аэропортов с числом пассажиров более 500 тыс. человек.