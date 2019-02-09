Пациентов омской больницы переводят в другой район из-за падения температуры в здании

ОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Пациентов Знаменской районной больницы на севере Омской области переводят тяжелобольных пациентов в Тарскую центральную районную больницу в соседнем районе из-за снижения температуры в здании по причине ограничения газоснабжения, вызванного ростом потребления газа в 20-градусные морозы и истощения Тевризского газоконденсатного месторождения. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Светлана Оспенникова.

Из-за сильных холодов, пришедших в регион в начале прошлой недели, потребление газа в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере области выросло в полтора-два раза, а истощенное Тевризское газоконденсатное месторождение, которое обеспечивает их газом, не может увеличить добычу. Позднее в Таре, втором по размеру городе Омской области, был введен режим ЧС из-за возможных проблем с газоснабжением, так как мазутные котельные подают тепло только в социальные объекты и многоквартирные дома. Всего в трех районах газоснабжение было отключено у 345 потребителей, имеющих альтернативные источники отопления.

"В связи с возникшей ситуацией со снижением подачи газа из-за сильных холодов для получения медицинской помощи в комфортных условиях тяжелые пациенты в соответствии с маршрутизацией переводятся в Тарскую центральную районную больницу (примерно в 50 км от Знаменского), где температурный режим соблюден, до восстановления температурного режима в Знаменской больнице", - сказала Оспенникова, не уточняя количество переведенных больных.

Диспетчер эксплуатационного участка в Тевризском районе газораспределяющей компании "Омскгазстройэксплуатация" рассказал ТАСС, что давление газа в газопроводе продолжает оставаться низким. "У нас потеплело, около минус 22 градусов, но потребление газа по-прежнему высокое, есть отключенные абоненты", - сказал собеседник агентства.

Получить оперативный комментарий министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий, которое курирует добычу газа на Тевризском месторождении, ТАСС не удалось. Ранее в минпроме сообщали, что ограничение газоснабжения не коснется социальных объектов.

В Тарском, Тевризском и Знаменском районах в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. В Таре централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут, газом отапливаются частные домовладения.