Прокуратура проводит проверку из-за задержки пассажиров NordStar на сутки в Новосибирске

ТАСС, 14 февраля. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения авиакомпанией NordStar, пассажиры которой со среды задерживаются в Новосибирске, лицензионных требований о наличии резерва воздушных судов. Об этом в четверг сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс по маршруту Норильск - Новосибирск - Краснодар, должен был вылететь из Новосибирска в среду, в 16:05 (12:05 мск). Авиакомпания должна предоставить резервный борт, однако он не может вылететь из Норильска из-за неблагоприятных для полетов метеоусловий.

"Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения авиакомпанией NordStar лицензионных требований в плане наличия необходимого резерва воздушных судов", - сказала Горбунова.

Она добавила, что на рейс зарегистрировано 94 пассажира, в том числе 13 детей. Права пассажиров контролирует Норильская и Новосибирская транспортные прокуратуры, чтобы на период задержки рейса все были размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. "Пока жалоб в адрес авиакомпании не поступало", - уточнила Горубнова.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылет рейса из аэропорта Новосибирска назначен на 18:30 (14:30 мск).