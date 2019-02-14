Детей из стационара больницы в Хакасии эвакуировали из-за коммунальной аварии

ТАСС, 14 февраля. Детей из стационарного отделения детской больницы в Черногорске перевели в другие медицинские учреждения из-за коммунальной аварии на теплосетях. Об этом говорится в четверг в сообщении Минздрава Хакасии.

В среду утром произошел прорыв на магистральной теплосети города. В зону отключения теплоснабжения попали 205 многоквартирных жилых домов разной этажности, где проживают 16,475 тыс. человек, и 28 социально значимых объектов. Первая авария была ликвидирована, но на теплосетях был обнаружен второй прорыв. В ночь на четверг часть потребителей удалось перевести на резервную схему теплоснабжения. По данным республиканского Минстроя, без тепла находятся 72 жилых дома, приостановлена работа двух школ и пяти детских садов.

"Из-за прорыва теплотрассы средняя температура в помещениях - плюс 16 градусов. Пациенты стационара переведены в другие медучреждения, в том числе в Усть-Абакан. Работа поликлиники частично прекращена. Врачи продолжают прием пациентов, в зависимости от сложности заболеваний обратившихся направляют в республиканскую инфекционную больницу и приемный покой республиканской детской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, всего переведено около 20 детей. "Кого-то забрали родители и будут долечивать детей дома под наблюдением врачей, кого-то перевели в другие учреждения", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в Черногорске минус 13 градусов. Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек.